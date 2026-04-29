Flera fartsyndare fast i kontroll

Polisen genomförde en trafikkontroll med fokus på hastighet på Hallernaleden och Ucklumsvägen i Stenungsund.
Kontrollen genomfördes under tisdagen och resulterade i åtta ordningsböter för hastighetsöverträdelser. Den högsta uppmätta hastigheten var 67 km/h.
Insatsen var en uppföljning av en tidigare kontroll vid Hallernaskolan under måndagen.
Under tiden på plats genomförde polisen även flera så kallade flygande besiktningar av A-traktorer, med olika resultat.
