Flera fartsyndare fast i kontroll

Polisen genomförde en trafikkontroll med fokus på hastighet på Hallernaleden och Ucklumsvägen i Stenungsund.

Kontrollen genomfördes under tisdagen och resulterade i åtta ordningsböter för hastighetsöverträdelser. Den högsta uppmätta hastigheten var 67 km/h.

Insatsen var en uppföljning av en tidigare kontroll vid Hallernaskolan under måndagen.

Under tiden på plats genomförde polisen även flera så kallade flygande besiktningar av A-traktorer, med olika resultat.