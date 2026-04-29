Larm om bråk i Henån - NYHETERsto.se | Stenungsund - Tjörn - Orust - Lokala nyheter utan betalvägg!

Polis larmades till centrala Henån på tisdagen efter uppgifter om bråk mellan flera personer.
Larmet kom in klockan 19.30 på tisdagskvällen. På plats fanns en kvinna och två män som varit inblandade i en konflikt.
Ingen av de inblandade ville medverka i utredningen, men polisen upprättade ändå en anmälan samt en motanmälan gällande misshandel.
Ingen person ska ha varit i behov av akut sjukvård.
